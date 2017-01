Bieber abandona cão que precisa de cirurgia de R$ 25 mil

Todd (foto: Reprodução Instagram)

Justin Bieber demonstrou toda a sua falta sensibilidade e criou mais uma nova polêmica. Segundo o site TMZ, o cantor já “se cansou” de um chow-chow que comprou há 6 meses. O cão, que foi adotado por um dos dançarinos de Bibier chamado C.J. Salvador. O cão que se chama Todd tem sete meses e uma doença rara que pode impedir que ele ande a partir de um ano. Bieber supostamente não podia cuidar do animal por conta de sua agenda cheia.

O dançarino disse que, durante uma checkup, o veterinário descobriu a doença, uma displasia no quadril. A única esperança seria uma cirurgia que custa US$ 8 mil (R$ 25 mil). Com a ajuda de 90 doadores, incluindo o ator Jaden Smith, C.J. conseguiu arrecadar mais de US$ 8 mil. O site TMZ afirma que Bieber não estava entre os doadores. O dançarino reforçou que Justin não sabia da doença ou, então, nunca disse nada.