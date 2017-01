Mistério e intensidade devem fazer parte da rotina de Ceni no São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni começou a sua trajetória como técnico do São Paulo nesta quarta-feira (4). Logo de cara, já deu para perceber que o ex-goleiro vai mudar bastante a rotina de trabalho no CT da Barra Funda. Mistério, por exemplo, é algo que vai fazer parte do dia a dia. Quase todos os treinamentos serão fechados para a imprensa. As imagens serão feitas apenas no início ou no fim das atividades. Tal estratégia Ceni observou no período em que o colombiano Juan Carlos Osorio comandou o São Paulo, em 2015, e durante os cursos e estágios que fez na Europa, no ano passado. O ex-goleiro pretende fazer alguns testes nos treinamentos. Como acontecia com Osorio, talvez não seja raro ver goleiro atuando na linha, duelos entre times mistos e delimitação de espaços que não podem ser ultrapassados pelos jogadores durante as atividades. No treino de quarta-feira, por exemplo, ele comandou uma partida de futebol americano com a intenção de integrar o elenco. O técnico também deve usar mais de um campo do CT em um treinamento. O tempo que os jogadores ficam no gramado deve ser mais curto. Porém, será exigido muito mais intensidade dentro de campo. Até mesmo para implantar um sistema moderno e ofensivo, o inglês Michael Beale, ex-treinador do sub-23 do Liverpool, foi contratado para ser o assistente técnico e deve ajudar a dirigir as atividades. "Se o trabalho do Rogério e dos seus adjuntos for do estilo europeu, o jogador vai ter de treinar bem, senão não joga. Costumei treinar assim em Portugal e se você não treina como joga, não tem chance, nem é convocado. Acredito que a maneira de fazer o treinamento vai ser bem mais agressiva e rigorosa. Eu tenho certeza de que isso vai nos ajudar bastante", disse o zagueiro e capitão Maicon. A ideia da dupla Ceni e Beale é sempre preparar os treinos um dia antes. Para formatar o trabalho, a comissão técnica vai analisar o rendimento da equipe e sistema de jogo do adversário para saber como desenvolver a atividade. No período da Florida Cup, o treinador ainda estuda se vai dar treinos em dois períodos ou apenas em um. Os primeiros testes serão em jogos-treinos, nos dias 12 e 15. O clube já fechou acordo para enfrentar o Boca Raton, na segunda data, e procura um adversário para a estreia.