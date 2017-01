Camilo lembra treinos com Montillo e prevê rápida adaptação ao Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos jogadores remanescentes do Botafogo em relação à última temporada, o meio-campista Camilo acredita em rápida adaptação dos reforços contratados pelo clube para 2017. Ele lembrou que já treinou ao lado do meio-campista Montillo e do atacante Roger. "Tive uma breve passagem pelo Cruzeiro e treinei com ele. Também conheço o Roger e sei que ele pode dar conta desse recado, brigando com o Sassá (por uma vaga no ataque). Vai ser um grande ano. Estão chegando também outros reforços como o Gatito (goleiro) e esperamos mostrar o clube, a cidade e fazer um grupo forte", disse em entrevista à ESPN Brasil. Camilo jogou pelo Cruzeiro entre 2008 e 2009 e, apesar de Montillo ter chegado em 2010, ele teve contato com o jogador durante os treinos no clube enquanto aguardava empréstimos. Já Roger atuou ao seu lado em 2013 no Sport. De qualquer forma, Camilo destacou a importância de uma preparação bem feita para a estreia na Copa Libertadores, marcada para o dia 1º de fevereiro. Para o meio-campista, independente dos novos jogadores, o Botafogo tem que manter a mesma mentalidade de 2016. "Acreditamos que uma equipe bem organizada, fazendo sua parte taticamente, pode elevar o nível para obter o resultados", explicou.