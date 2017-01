Cicinho deixa clube na Turquia, aguarda propostas e quer jogar no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De saída do Sivasspor, o lateral direito Cicinho reafirmou nesta quinta-feira (5) que deseja jogar no São Paulo novamente. Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes no clube em 2005, o jogador disse em entrevista ao canal Esporte Interativo que gostaria de retornar ao Morumbi. Mas sabe que o sonho é difícil. "Deus sabe desejo de jogar no São Paulo novamente. Mas não deixo que suba ao coração. Se fala de Goiás, Atlético-GO, mas como falei, concreto até agora nada", explicou. Aos 36 anos, Cicinho jogou por três anos no futebol turco e se sente preparado para um desafio no futebol brasileiro. De acordo com a sua avaliação, a aposentadoria ainda está distante. "Estou aguardando, me preparando, se pintar convite eu esteja bem", disse o jogador. "Como falei, me sinto competitivo ainda. Não tenho intenção de parar de jogar agora. Tenho condições de jogar um ou dois anos em alto nível", completou.