Fla 'fecha mercado' em primeiro momento com Romulo e mais um atacante

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo trabalha para fechar o elenco em um primeiro momento com mais duas contratações. Depois de anunciar o lateral esquerdo Miguel Trauco e o meia Conca, o rubro-negro está próximo de confirmar o volante Romulo. Um atacante também será reforço. No cenário ideal, o Flamengo deseja o "mercado fechado" antes da estreia oficial na temporada contra o Boavista, em 29 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. O panorama apresentado trata das prioridades que diretoria e comissão técnica definiram para o time, o que não impede que outros atletas sejam contratados em oportunidades. Com mais um volante -Romulo- e um atacante, o elenco estará equilibrado na análise rubro-negra em um primeiro momento. O nome preferido para o ataque era o de Marinho, que anunciou a transferência para o exterior na manhã desta quinta-feira (5). No Brasil, a prioridade dele e do empresário Jorge Machado era acertar com o Flamengo. O agente de Marinho manifestou ao clube baiano o desejo pela saída. Existia um acordo financeiro encaminhado com o Flamengo, mas os cariocas trabalharam com uma oferta para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, abaixo do valor da multa rescisória -5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões). Uma alternativa é o paraguaio Cecilio Domínguez, destaque do Cerro Porteño. No entanto, os altos valores assustaram os cariocas. O atacante custa R$ 27 milhões. Para a negociação avançar será necessário que os valores sejam reduzidos ou que algum outro tipo de modelo operacional seja adotado. As partes se falam e o rubro-negro também analisa outros nomes. Já a questão envolvendo o volante Romulo está apenas pelos últimos detalhes. As partes já acertaram um contrato de três anos e aguardam a liberação do Spartak Moscou-RUS. O jogador é esperado na reapresentação do elenco, em 11 de janeiro, no centro de treinamento Ninho do Urubu.