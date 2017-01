Ex-jogador do Cruzeiro oferece Cuéllar e Atlético-MG avalia negócio

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A procura do Atlético-MG por volantes não é uma novidade. Desde a saída de Leandro Donizete, a diretoria estuda alguns nomes. Gustavo Cuéllar foi oferecido por Alexander Viveros ao diretor de futebol Eduardo Maluf. O empresário aguarda uma resposta do cartola para avançar nas conversas. O clube avalia a possibilidade de acordo. Campeão da Copa do Brasil de 2000 com a camisa do Cruzeiro, o colombiano é o responsável por agenciar a carreira do volante. Ele aproveitou a boa relação com Maluf, com quem trabalhou no arquirrival do Galo, para oferecê-lo. A reportagem entrou em contato com o empresário para saber o panorama das conversas. Questionado sobre o assunto, o representante do meio-campista limitou-se a dizer: "Vamos ver no que vai dar". Uma possível transferência depende também do Flamengo. Fora dos planos de Zé Ricardo, o jogador foi reserva de Márcio Araújo e Willian Arão em 2016. O clube ainda tenta a contratação de Rômulo, o que pode interferir na negociação que envolve a ida do colombiano para Belo Horizonte. Ele custou R$ 8 milhões ao time da Gávea. Embora seja avaliado pelo departamento de futebol, Cuéllar é tratado como terceira opção nos bastidores do clube. Arouca e Marcelo contam com a preferência da diretoria e da comissão técnica. O volante do Palmeiras, inclusive, está muito próximo de um acordo para desembarcar na capital mineira. A situação do atleta do Vitória é um pouco mais complexa. Um emissário do Atlético se reunirá com a diretoria baiana nesta quinta-feira (5) a fim de acertar a mudança no jogador de 22 anos para a Cidade do Galo.