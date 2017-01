Dora Pizzatto toma posse no Instituto Curitiba de Saúde

Nova presidente do Instituto Curitiba de Saúde (ICS) Dora Pizzatto é empossada. -Na imagem, Roaldo Meissner - diretor de assistência a saúde, Ogeny Pedro Maia Neto- diretor adiministrativo financeiro, Dora Pizzatto presidente e Carlos Calderon presidente (foto: SMCS)

Indicada pelo prefeito Rafael Greca para assumir a presidência do Instituto Curitiba de Saúde (ICS), a empresária Dora Pizzatto teve a nomeação ratificada na manhã desta quinta-feira (5). Confiante, a nova presidente disse que quer transmitir o “espírito do prefeito” para sua gestão. “Queremos levar ao ICS a alegria e satisfação com que o prefeito Greca trabalha, para atendermos nossos servidores com excelência”, disse Dora.

Foi também oficializada a posse da nova diretoria executiva: Roaldo Meissner será o novo diretor de Assistência à Saúde e Ogeny Pedro Maia Neto, diretor Administrativo Financeiro. “Procuramos uma equipe de perfil técnico”, disse Dora. “Meissner é médico, com ampla experiência e trabalha no ICS há muito tempo. Já Maia Neto traz uma importante ‘bagagem’ da iniciativa privada”, ressaltou.

Ao assumir a presidência, Dora também se torna a representante legal do ICS perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Presidente

Dora Pizzatto é empresária com vasta experiência em administração de empresas. Iniciou sua carreira como gestora no ano de 1987 e desde então vem desenvolvendo seu trabalho em empresas de diversos segmentos.

Conselho de Administração

A ocasião também marcou a posse no novo conselho administrativo do instituto. A presidência do conselho foi assumida por Carlos Calderon, que também é secretário de Administração e Recursos Humanos. “Nossa expectativa para o início desse trabalho é a melhor possível. Vamos tratar o ICS com muita responsabilidade”, comentou Calderon.

Também foram empossadas Maria Lourdes Santos Iargas D’Ávila, diretora do Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, como conselheira titular, e Luciana Varassin, superintendente da secretaria, como suplente da presidência do conselho administrativo.