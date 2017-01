Tarifa de ônibus intermunicipais terão aumento neste domingo na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas de ônibus de 571 linhas da região metropolitana de São Paulo serão reajustadas a partir do próximo domingo (8), quando também passarão a ser cobradas taxas de integração nos terminais Piraporinha, Diadema, Capão Redondo e Campo Limpo. O aumento das passagens vai variar de 6,10% a 7,13%, dependendo da área de concessão. Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o percentual de reajuste considera os custos dos insumos do transporte como mão de obra e combustível, além das cláusulas contratuais com os consórcios. Entre as cidades afetadas pelo aumento estão: Guarulhos, Arujá, Mairiporã, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, entre outras. Os valores exatos serão divulgados nesta sexta-feira (6) pela EMTU. INTEGRAÇÃO Além disso, os terminais Piraporinha, Diadema e São Mateus passarão a cobrar tarifa de integração no valor de R$ 1 para quem vem dos ônibus municipais e quer acessar o Corredor ABD. Nos dois primeiros, a mudança começa a valer já no domingo, enquanto em São Mateus, ela começará no próximo dia 15. A EMTU informou que a nova cobrança cumpre cláusulas contratuais referentes à execução dos serviços de substituição, conservação, manutenção preventiva e corretiva da rede aérea de alimentação dos trólebus. METRÔ A integração entre ônibus metropolitanos e o metrô também passará a ser cobrada nos terminais Capão Redondo e Campo Limpo, onde ela acontecia de forma gratuita até então. Ao todo, são 13 linhas metropolitanas que têm ponto final no terminal Capão Redondo e tarifa de R$ 3,80, e outras seis com ponto final no terminal Campo Limpo e tarifas de R$ 4,30 e R$ 4,90. As passagens dessas linhas não serão reajustadas, mas a integração, por meio do cartão BOM, passará a custar R$ 1,12. Dessa forma, a tarifa com a integração na estação Capão Redondo passará custar R$ 4,92 e a tarifa com integração na estação Campo Limpo será de R$ 5,42 ou R$ 6,02, a depender da linha. O desconto já existente da integração entre as linhas metropolitanas e o sistema metroferroviário, no período de três horas, será de R$ 1,50 para quem usa o cartão BOM. ESTADO Também terão reajuste, a partir de domingo, as passagens ônibus intermunicipais das regiões metropolitanas do Vale do Paraíba e litoral norte, Sorocaba, Campinas e da Baixada Santista. O aumento médio vai variar de 6,52% a 7,04%, dependendo da região. Os valores fechados serão divulgados nesta sexta pela EMTU.