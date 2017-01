Carro de filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller cai em praia do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Novaes, 19, filho dos atores Marcello Novaes e Letícia Spiller, se envolveu em um curioso acidente de trânsito nesta quinta-feira (5). É que o carro em que ele estava —um Toyota modelo Hilux— caiu na praia de São Conrado, na zona sul do Rio. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido com o acidente. O carro foi removido do local no começo da tarde desta quinta. Ao jornal "O Globo", Pedro Novaes afirmou que se esqueceu de puxar o freio de mão quando foi jogar fora um giz de cera de sua irmã. Assim, o carro, que é automático, ficou desgovernado, atravessou a pista e a ciclovia até cair na areia. Marcello Novaes e Letícia Spiller, pais do garoto, ganharam destaque ao formar o casal Raí e Babalu na novela "Quatro Por Quatro", exibida pela Globo em 1994. Depois, se casaram no ano seguinte, ficando juntos até 2000. Também atuaram juntos em "Zazá", trama de 1997. Atualmente, estão no ar em "Sol Nascente", trama na qual voltaram a viver um casal após mais de 15 anos da separação. Esse é o segundo acidente de carro envolvendo filhos de famosos da Globo em 2017. Nesta terça (3), o carro em que Vinícius Bonemer —filho de William Bonner e Fátima Bernardes— se chocou com um caminhão na altura da cidade de Cabo Frio, no Rio. Vinícius está em casa, se recuperando da batida. A polícia investiga o acidente.