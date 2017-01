Paraná Clube traz xerifão gaúcho e atacante do futebol de Israel

Bruno Cantanhede e Eduardo Brock: reforços do Paraná Clube (foto: Divulgação/ Paraná Clube)

O zagueiro Eduardo Brock e o atacante Bruno Cantanhede são os novos reforços do Paraná Clube. O executivo de futebol Rodrigo Pastana finalizou os contratos dos dois nesta quinta-feira (5), após a realização dos exames clínicos e físicos de rotina. As contratações foram confirmadas pelo site do clube.

“São jogadores que se enquadram na nossa diretriz de trabalho. Atletas jovens, mas com uma boa bagagem e que serão importantes nesse processo de reformulação do elenco para as competições que teremos pela frente”, disse Pastana.

Eduardo Schröder Brock, 25 anos, é gaúcho de Arroio do Meio e teve a sua formação na base do Grêmio. Depois de uma passagem pelo futebol romeno, atuou por equipes do Rio Grande do Sul, até se destacar no Brasil de Pelotas. “Foram quase dois anos e meio no Brasil. Acredito que fiz um bom papel. Mas, o objetivo é buscar uma projeção ainda maior no Paraná Clube”, comentou.

“Estou muito feliz com a oportunidade e confiante em fazer parte dessa história do Paraná”, disse. “O objetivo é colocar o clube em um novo patamar”. Mesmo podendo atuar pela lateral-esquerda, Brock quer garantir espaço na zaga, sua posição de origem. “Tenho facilidade para sair jogando, mas minha característica mesmo é de zagueiro”.

Também buscando uma afirmação no cenário nacional, Bruno Cunha Cantanhede, 23 anos, vem de uma temporada no futebol de Israel. Revelação da base do São Paulo, Bruno acredita que está mais amadurecido e pronto para fazer sua carreira decolar. “Tive poucas oportunidades no São Paulo, era muito jovem”, recordou. Ele passou por alguns clubes do interior paulista antes de se transferir para o Kiryat Shmona.

“Sou um atacante de beirada. Posso jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, não tenho preferência”, avisou. “Sinto que esse grupo está com muita vontade e isso será decisivo para que a gente faça um bom papel já no Paranaense e na Primeira Liga”, concluiu Cantanhede.