Avião de pulverização agrícola cai em área rural de Guarapuava

05/01/17 às 16:39 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um avião de pulverização agrícola caiu no final da manhã desta quinta-feira, 5, em uma área rural de Guarapuava, região central do Paraná. A queda foi a 11 quilômetros da BR- 277, principal rodovia de acesso entre a Capital e a região Oeste do Estado.

O piloto Daniel Kovishiski, de 47 anos, ficou gravemente ferido e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Vicente. Segundo a equipe médica, ele teve fraturas na perna, na clavícula e no punho. O quadro de saúde é considerado estável.