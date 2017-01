Cruzeiro confirma contratação de Thiago Neves

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Agora é oficial. O Cruzeiro confirmou a contratação do meia Thiago Neves, que vem do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, para ser o novo reforço do time na temporada de 2017. Esta é a quarta contratação para o ano que se inicia. Antes de Thiago, o zagueiro Luis Caicedo, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o volante Hudson já haviam sido confirmados. "Olá, Nação Azul, agora ninguém vai apagar. Pode tuitar e retuitar à vontade, Thiago Neves é do Cruzeiro. Estamos juntos!", falou o jogador, já vestido com a camisa do clube, em um vídeo postado em uma rede social do Cruzeiro. Vale lembrar que o anúncio já havia sido feito pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares, durante a missa em comemoração aos 96 anos do clube, na última segunda-feira (2). Porém, instantes depois de conceder a entrevista, o clube mineiro voltou atrás e apagou uma publicação que havia feito nas redes sociais, divulgando uma nova informação de que o clube ainda não havia fechado com o jogador, mas tinha interesse em contar com o atleta, restando ainda detalhes burocráticos para selar o acordo. Na noite da última quarta-feira, Thiago Neves também usou as redes sociais para dizer "falta pouco". Porém, instantes depois, a mensagem também foi excluída. Acertado com o jogador e seu empresário, o primeiro passo para o Cruzeiro confirmar o negócio foi aguardar toda a documentação que liberava a transferência de Thiago Neves e a rescisão com o Al Jazira. Sem receber salários desde outubro, o jogador chegou a recorrer à Fifa para conseguir se desvincular do clube árabe. O diretor das categorias de base, Klauss Câmara, e o advogado Breno Tannuri representaram o clube mineiro e foram os responsáveis por finalizar os detalhes burocráticos antes de decretar de vez a transferência do atleta. Aos 31 anos, Thiago é natural de Curitiba e coleciona passagens pelo Paraná, Flamengo e Fluminense. Antes de deixar o Brasil, em 2013, sua última passagem no país foi pelo tricolor carioca, onde foi campeão brasileiro.