Incêndio provoca vazamento de produto e esvazia fábrica em Cubatão

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um armazém da Vale Fertilizantes, em Cubatão, no litoral de São Paulo, provocou o vazamento de produto químico e fez com que a fábrica fosse esvaziada na tarde desta quinta (5). O acidente aconteceu por volta das 15h20, na região da Vila Parisi, no polo industrial da cidade. Cerca de 15 carros dos bombeiros foram encaminhados para conter as chamas e outros 20 da capital paulista foram solicitados em apoio. Segundo a corporação, havia muito fogo e fumaça. Informações preliminares da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontam que houve vazamento de nitrato de amônia. A fumaça do produto, porém, se desloca para a região contrária a área habitacional. Procurada, a Vale Fertilizantes confirmou que a fábrica foi esvaziada, mas não deu mais detalhes sobre o acidente. As principais substâncias decorrentes da queima de nitrato de amônio podem irritar os olhos, a pele e as mucosas, além de causar problemas respiratórios. Não há informações de feridos.