Paraná Clube pode trazer ex-desafeto que esteve no Atlético

Zezinho: provocações (foto: Divulgação/CAP)

O meia Zezinho, ex-Atlético, pode ser o próximo reforço do Paraná Clube. O jogador, curiosamente, não é bem visto no clube da Vila Capanema desde o Campeonato Parananese de 2014.

Na ocasião, Paraná e Atlético disputavam as quartas-de-final do Estadual. O time da Vila Capanema venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e torcedores chamaram o Atlético de “time do fim da rua” – ambos têm endereço na avenia Engenheiros têm endereço na avenida Engenheiros Rebouças. No jogo de volta, o Furacão triunfou por 2 a 0 e carimbou a vaga às semifinais. Zezinho provocou o adversário, dizendo que jogava num time que pagava salários.

Curiosamente, depois disso o jogador não se firmou mais no Atlético. Nos anos seguintes, foi emprestado à Chapecoense (em 2014), ao Atlético-GO (em 2015), ao Nacional da Madeira (em 2016) e ao Ceará (em 2016). Por este último, disputou a Série B, mas como reserva. Somou 11 jogos e 2 gols.

Zezinho tem hoje 24 anos e seus direitos econômicos ainda pertencem ao Furacão. A negociação com o Paraná Clube foi confirmada pe3lo seu empresário, à rádio Transamérica. Segundo o agente, o meio-campista deve ser confirmado nos próximos dias.

Valber

Por outro lado, o meia Valber, de 35 anos, estaria de saída. Seu destino deve ser o Oeste de Itápolis (SP).