(foto: Divulgação/ Assessoria)

Internado desde segunda-feira no hospital Marcelino Champagnat, com um diagnóstico de tromboembolia pulmonar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), segue com um quadro de saúde estável e “evolução bastante satisfatória”, segundo novo boletim médico divulgado no final da tarde desta quinta-feira (05).

