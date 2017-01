Ceni pede reforços e diz que situação financeira do São Paulo é difícil

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao lado de seus auxiliares estrangeiros, o inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert, Rogério Ceni deu sua primeira entrevista coletiva no ano nesta quinta-feira (5), antes de realizar seu segundo treino como novo treinador do São Paulo. Com apenas quatro reforços para 2017, Ceni afirmou que ainda precisa de mais contratações e sinalizou que problemas financeiros do clube dificultam a vinda de reforços. "Precisaríamos de mais jogadores, mas entendo a situação financeira do clube que é difícil. Vamos observar o mercado e quando a diretoria ver que tem condições de trazer algum jogador, que seja possível a contratação. Precisamos de mais uns dois ou três", disse o treinador. A saída encontrada pela comissão técnica para sanar a ausência de mais reforços foi a promoção de jovens da base são-paulina. Na última segunda, Ceni pediu a André Jardine, técnico do sub-20, que comanda a equipe na disputa da Copa SP, a retirada de Shaylon dos convocados para a competição para que ele integrasse o time profissional. Felipe Araruna foi outro promovido. "Dos 28 do elenco, 14 saíram de Cotia [centro de treinamento da base]. É algo a ser ressaltado. Em um elenco assim no Brasil dificilmente você tem 50% de jogadores formados na base. Bom exemplo dos mais velhos e desejo dos mais jovens de conquistar espaço vai fazer o time ter um amadurecimento", ressaltou. A inclusão dos jovens no elenco principal passa muito pelo crivo do auxiliar técnico Michael Beale. Ele trabalhava nas categorias de base do Liverpool antes de aceitar o desafio de ser "braço direito" de Rogério Ceni. O inglês falou pela primeira vez com a imprensa desde a chegada ao clube. Beale explicou que o que te fez trocar a Inglaterra pelo Brasil foi uma "meta de carreira". Para ele, ser o primeiro do país no futebol brasileiro é uma honra. O São Paulo viaja na madrugada desta sexta-feira (6) para os EUA, onde fará a sua pré-temporada e participará da Florida Cup.