Após perdas, Coritiba busca 3 jogadores para fechar time titular

Bacellar e Carpegiani: em busca de três jogadores (foto: Divulgação/ Coritiba)

Como já adiantava reportagem do Bem Paraná, o Coritiba perdeu jogadores que eram titulares em 2016. Para fechar o time titular de 2017, o clube busca um lateral-esquerdo, um meia e um atacante. Ao menos é o que diz o técnico Paulo Cesar Carpegiani. E os nomes preferidos estão definidos: William Matheus na lateral, Rafael Longuine no meio e Henrique Almeida no ataque.

“Temos essa preocupação, precisamos fazer esses complementos”, disse Carpegiani, em entrevista coletiva no Coritba. “Precisamos fazer a busca desses profissionais. Uma vez concretizada, teremos o time”.

Nos três casos, as negociações dos jogadores citados estão em andamento. William Matheus estava no Fluminense, mas seus direitos econômicos pertencem ao Toulouse, da França. O clube francês está resistindo em liberar o jogador. O plano B para os coxas-brancas é Victor Luis, que não renovou com o Botafogo.

No meio-campo, o jogador cotado é Rafael Longuine, do Santos. A diretoria não confirma a negociação, mas o clube paulista sim.

No ataque, o Coritiba busca a repatriação de Henrique Almeida, que esteve no Alto da Glória em 2015 e que foi encostado no Grêmio. Ele viria por empréstimo de um ano. A negociação estaria adiantada, faltando apenas definir algumas pendências financeiras. “O Coritiba fez uma proposta pelo Henrique Almeida e o Grêmio aceitou. O Grêmio que se entenda com os investidores. Não vamos correr atrás de ninguém”, disse o presidente Rogério Portugal Bacellar.

Na comparação entre o time titular de 2016 e o possível time titular de 2017, apenas quatro jogadores se mantiveram: o goleiro Wilson, o lateral Dodô, o volante Alan Santos e o atacante Kleber. João Paulo deve perder a posição para Jonas. E o clube ainda corre risco de perder mais jogadores. O zagueiro Juninho, por exemplo, tem proposta do Palmeiras. A diretoria coxa-branca nega. “O Juninho é nosso jogador, tem contrato e está nos planos. A não ser que surja uma proposta irrecusável”, finalizou Bacellar.

O time titular em 2016 O time sonhado para 2017 Golelro Wilson Wilson Lateral-direito Dodô Dodô Zagueiro Luccas Claro Walisson Maia Zagueiro Nery Bareiro Werley Lateral-esquerdo Juan William Matheus Volante Alan Santos Alan Santos Volante João Paulo Jonas Meia Raphael Veiga Rafael Longuine Atacante Leandro Henrique Almeida Centroavante Kleber Kleber Atacante Kazim Rildo (Filigrana)

O time de 2016 é de acordo com o número de atuações e as preferências do técnico Paulo Cesar Carpegiani

O time de 2017 é de acordo com as contratações já feitas e os três jogadores cotados para fechar o time