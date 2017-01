Após dizer que quem fuma maconha iria morrer antes do Natal, apresentador é internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido das redes sociais, quando viralizou durante os feriados de fim de ano devido a um vídeo no qual dizia que quem fuma maconha iria morrer antes do Natal, o apresentador Sikêra Júnior, 49, foi hospitalizado nesta quinta-feira (5) após um princípio de infarto. Comandante da atração "Plantão Alagoas", exibida pela TV Ponta Verde, afiliada do SBT em Alagoas, ele foi encaminhado ao Hospital do Coração de Alagoas. "O jornalista e apresentador do programa 'Plantão Alagoas', Sikêra Júnior, no início desta manhã, sentiu-se mal, foi socorrido no Hospital do Coração de Alagoas, fez exames e neste momento passa bem", disse o canal em nota. "A TV Ponta Verde agradece a preocupação de todos com o quadro de saúde de um dos importantes membros de sua equipe. Ao mesmo tempo que agradece a solidariedade afirma que o jornalista passa bem", acrescentou. Ainda segundo a emissora, o apresentador terá alguns dias de folga para se recuperar. Por causa do problema médico, Sikêra foi substituído da apresentação do "Plantão Alagoas" desta quinta por Fábio Araújo. No vídeo que tornou Sikêra um fenômeno das redes sociais, ele aparece em seu programa dizendo que os usuários de maconha não iriam comemorar o Natal. "Você, que fuma maconha, que usa crack, você vai morrer daqui para o Natal. Não vai ver Papai Noel, não vai ver a rena, não vai ver o pinheiro, não vai ver o shopping iluminado", disse o apresentador na ocasião, com o dedo apontado para a câmera e sem poupar suas expressões faciais. Após os feriados de fim de ano, muitos usuários da web se mostraram aliviados ao ver que seus amigos continuavam vivos, apesar da "previsão" de Sikêra.