Grêmio atropela o Auto Esporte-PB e garante classificação na Copinha

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está classificado à próxima fase da Copa São Paulo. Nesta quinta-feira (5), o Tricolor passou fácil pelo Auto Esporte-PB ao fazer 4 a 0, em Votuporanga. Com seis pontos, não pode mais deixar a linha de classificação no grupo 1. O Tricolor não pode mais ser alcançado pelo próprio Auto Esporte, que parou com 1. Enquanto o Brasília, lanterna da chave, tem 0. A única coisa que a última rodada irá decidir é o primeiro lugar. O Votuporanguense, que venceu o Brasília mais cedo, pode ultrapassar o time gaúcho caso vença novamente. Será confronto direto. O Auto Esporte, por sua vez, precisa golear o Brasília e torcer pelo Grêmio. O jogo começou parecendo que seria mais complicado do que o anterior, diante do Brasília. Ao contrário do rival da capital nacional, o Auto Esporte atacou o Grêmio. Esteve na área do Tricolor algumas vezes. Mas ao se jogar no setor ofensivo, deu os espaços que o time azul precisava. Foi um prato cheio. Trocando passes, o primeiro gol surgiu de um chute de Pepê. Em seguida Patrick fez outro em lance semelhante. Gabriel, de fora da área, marcou o terceiro. E antes do fim do primeiro tempo Patrick marcou o quarto. Como os jogos da Copa São Paulo são dia sim, dia não, o Grêmio tratou de se preservar na etapa complementar. O técnico Beto Almeida fez uma série de trocas e o ritmo caiu. Com a vitória encaminhada, o Tricolor trocou passes e garantiu o resultado.