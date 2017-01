Doria faz visita 'surpresa' a prefeitura regional da zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), realizou uma visita surpresa de dez minutos a uma prefeitura regional -novo nome para as antigas subprefeituras- na tarde desta quinta-feira (5). A ideia do tucano é conhecer as instalações das 32 regionais e conversar com servidores sobre as necessidades e problemas das regiões. O local da visita era secreto até pouco antes do evento e não foi anunciado com antecedência na agenda do prefeito, como tradicionalmente ocorre. Doria também não divulgou o local à imprensa. A prefeitura diz que as "surpresas" servirão para que funcionários não tenham tempo de "maquiar" os problemas. Nesta quinta, a escolhida foi a regional de Sapopemba, na zona leste da capital. No momento da visita, todos os servidores trabalhavam normalmente. "Me ligaram 15 minutos antes do prefeito chegar, dizendo que ele já estava perto", conta Benedito Pereira, 52, prefeito regional da área. Doria também visitou uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e um hospital. Pereira contou os problemas que relatou ao tucano: falta de telefones fixos na sede da regional (não há o aparelho em sua própria sala) e falta de equipes de zeladoria para limpar o bairro. Uma licitação para a contratação de servidores foi suspensa há quatro meses. Benedito afirmou que terá de pedir "emprestado" funcionários de regionais vizinhas -para isso, a prefeitura fará aditamentos nos contratos com empresas terceirizadas. A subprefeitura de Sapopemba foi criada há dois anos. Antes, a região pertencia à sub de São Mateus. Na visita, Doria pediu para que a placa antiga de "Subprefeitura" seja trocada por uma de "Prefeitura Regional". Cumprimentou servidores e posou para o fotógrafo da prefeitura. Depois, publicou as fotos do evento em seu Facebook.