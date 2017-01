(foto: Divulgação/ Goiás E.C.)

Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR, cutucou o atacante Walter em seu perfil pessoal no Facebook nesta quinta-feira (05/01).

Ao comentar uma notícia em que apontava que o jogador estaria oito quilos acima do peso e, por isso, não poderia jogar o começo do campeonato estadual por seu clube, o Goiás, Petraglia escreveu:

"Para esquecermos de vez! Infelizmente este moço terá vida curta de jogador, de atleta nunca teve! Pena!!!".

Walter defendeu o Furacão entre 2015 e 2016, marcando 16 gols em 73 partidas e participando da conquista do Campeonato Paranaense do ano passado. se tornou em pouco tempo ídolo da torcida, mas logo deixou o clube e de forma conturbada, sendo liberado durante o brasileiro para retornar ao futebol goiano.