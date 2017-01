Após acidente do filho, Bonner deve voltar ao 'Jornal Nacional' na segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Willam Bonner só deve voltar a comandar o "Jornal Nacional" (Globo) na segunda-feira (9). A informação é da assessoria de imprensa da emissora. O apresentador está longe da bancada desde a terça-feira (3), dia em que seu filho Vinicíus Bonemer sofreu um acidente de carro enquanto voltava de Búzios para o Rio. O plano era que Bonner comandasse o principal jornal da emissora nesta quinta (5), mas ele tirou mais dois dias de licença para cuidar do filho. No sábado, o "JN" é apresentado em esquema de plantão, com revezamento de apresentadores. No domingo, o programa não é exibido. De acordo com a Polícia Civil do Rio, Vinícius Bonemer se envolveu em um acidente, na região da cidade de Cabo Frio, ao tentar ultrapassar um caminhão. Os dois veículos acabaram colidindo, e o carro em que o filho do apresentador estava rodou na pista, sendo acertado por outro automóvel. Bonemer chegou a ser levado ao hospital, mas já está em casa. A polícia investiga o acidente. Por estar de férias, Fátima Bernardes não está comandando o "Encontro" neste começo de 2017.