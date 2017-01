Soldado do Exército se afoga e morre no Parque Náutico

Um soldado do exército morreu afogado na tarde desta quinta-feira (05/01) no lago do Parque Náutico, nao bairro BOqueirão, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz de 19 anos estava com outros dois jovens, também militares do Exército, se divertindo no local para aproveitar a folga.

Eles decidiram nadar de uma margem até a outra do lado. Dois conseguiram, mas um deles acabou se afogando e morreu ainda no local.