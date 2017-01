Suspeitos de torturar e matar filho de PM são mortos em confronto

O adolescente Guilherme Sela: tortura e morto por bandidos (foto: Reprodução)

Dois suspeitos de participar da morte de Guilherme Sela, de 16 anos, acabaram sendo mortos na manhã desta quinta-feira (05/01) ao entrarem em confronto com a Polícia Militar. O adolescente é filho de um PM e foi morto na casa de sua família, em Umuarama.

De acordo com a polícia, o jovem estava sozinho em casa por volta das 19h quando três homens invadiram o local e subtraíram diversos objetos, fugindo do local com o veículo da família e levando junto o jovem.

Um suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante quando tentava entrar no Parque das Exposições após os criminosos baterem o carro da família durante a fuga. Já outros dois fugiram e ficaram escondidos em um matagal próximo ao parque, onde foram localizados.

Informações preliminares apontam que os dois não obedeceram a ordem de parada dos policiais, dando início a uma troca de tiros. Os suspeitos, que pareciam adolescentes, acabaram mortos. Seus nomes não foram divulgados.