Harry Styles quer trocar nome artístico

O cantor Harry Styles pode mudar seu nome artístico. De acordo com o tabloide The National Enquirer, o membro do grupo One Direction quer ser conhecido apenas como Styles.

Ainda segundo a publicação, o inglês já teria conversado com sua equipe e insiste na ideia. Assim, seu nome no cinema seguiria sendo Harry Styles, enquanto na música ele passaria a ser conhecido apenas por Styles.

Uma fonte consultada pelo tabloide afirmou ainda que o inglês se inspirou em Sayn Malik, que lançou sua carreira como solista apenas como Zayn.