Chris Brown e Soulja Boy marcam luta de boxe

A briga entre Chris Brown e Soulja Boy parece ter chego a um outro nível nesta quinta-feira (05/01). É que depois de SOulja compartilhar uma foto da filha de seu desafeto, Royalty, de apenas dois anos, os dois estariam marcando uma lauta de boxe para se enfrentarem.

A confusão teve início depois de Soulja interagir com uma ex-namorada de Chris no Twitter e dizer: "Chris Brown disse que quer lutar comigo porque eu curti uma foto da @karrueche no Instagram. Esse cara é um vagabundo”.

Os dois, então, começaram a trocar farpas nas redes sociais, até a publicação de um pôster no Instagram. A empresa do ex-boxeador Floyd Mayweather já estaria organizando uma luta de verdade entre os músicos.

"Assinei meu contrato. Estou saindo da luta com 1 milhão de dólares. Eu tenho o melhor de todos os tempos, meu grande amigo @floydmayweather me treinando", escreveu Soulja.

E aí, será que esse embate "épico" vai rolar ou é apenas jogada de marketing?