Deputado quer bloquear conteúdo pornô na internet do Brasil

O deputado federal Marcelo Aguiar (DEM-SP) travou uma batalha contra a pornografia e a masturbação. Para isso, ele apresentou um projeto à Câmara em que obriga as operadores que disponibilizam o acesso à internet a criarem um sistema que bloqueia qualquer conteúdo “de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos”. O projeto de lei foi apresentado no final de 2016. Em sua justificativa, o deputado do DEM – que também é cantor na Igreja Evangélica e se autointitula como “servo de Deus” – afirma que há pessoas “viciadas em conteúdo pornô e na masturbação“. Para o deputado, o pornô está se transformando “na base da educação sexual dos jovens de hoje, com uma série de efeitos indesejados”.

DA RÚSSIA BRASILEIRA

Ninguém vai furar o tubo

Planos para 2017 atualizados após a Mega da Virada

Disney - Park Tupã

Sea World - Araucária Aqua Park

Miami - Compras no Paraguay

Europa - Colônia Castrolanda

Ilhas Gregas - Ilha do Mel

Cruzeiro - Ferry Caiobá/Guaratuba

Caribe - Bombinhas

Vaticano - Missa na Catedral da Tiradentes

POLÊMICA DA SEMANA

Equipe de mídias sociais da Prefs finalmente é exonerada

O prefeito Rafael Greca disse: “Não vai haver piada na internet, chega de piada. A realidade será abordada, a página da prefeitura no Facebook vai informar em plenitude e vai ser um instrumento para a contemplação do que é feito pela prefeitura. Deixem em paz as capivaras”. Muita brincadeira e pouca informação útil. O internauta que acessa o Twitter ou o Facebook da Prefeitura de Curitiba pela primeira vez muitas vezes se pergunta se está diante de uma página fake. O resultado das eleições mostrou que likes não se converteram em votos.

MAIS

http://www.curitibamilgrau.com.br/equipe-de-midias-sociais-da-prefs-finalmente-e-exonerada-relembre-os-vexames/