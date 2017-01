Natiruts leva o reggae às areias de Guaratuba

Show traz hits conhecidos e músicas antigas do Natiruts para animar verão (foto: Divulgação)

Uma das bandas mais representativas do reggae nacional, o Natiruts desembarca no litoral paranaense, amanhã para embalar o verão 2017 nas areias de Guaratuba. Com realização da Prime, a apresentação acontece no palco do Café Curaçao (R: Brejatuba, 500), a partir das 23h59. Na bagagem, o Natiruts traz o show do seu segundo DVD ao vivo, intitulado Natiruts Reggae Brasil.



A nova turnê segue encantando o público com um repertório recheado de hits nacionais e um novo elemento: o gigante painel de LED em full HD, que serve de cenário para o show. Esta fachada iluminada engloba também as faces externas do palco, além do painel central, fazendo deste novo show um belíssimo espetáculo de luz e cores. Esteticamente arrebatador, este novo trabalho foi concebido pela Zeroneutro, que tratou de convidar os VJs do coletivo Embolex e os artistas plásticos da Galeria A7MA para a criação e concepção das artes.



O repertório da turnê Natiruts Reggae Brasil, como o próprio nome já indica, conta com relevantes composições que bateram e ainda batem forte no peito de quem curte um bom reggae. Neste trabalho, a Natiruts decidiu “contar a história do reggae nacional”, conforme pontuou Alexandre Carlo.



O setlist é bastante fiel ao do show original, gravado em Salvador e que contou com a participação de grandes nomes do reggae e da música pop feita no país: Gilberto Gil, Edson Gomes, Ivete Sangalo, Toni Garrido (Cidade Negra), Saulo Fernandes e DM de Boa, Armandinho, Marcelo Mira (Alma Djem), Zeider Pires (Planta & Raiz), Hélio Bentes (Ponto de Equilíbrio), Tati Portella e Sander Fróis (Chimarruts), Duda Diamba, Marceleza (Maskavo), Edu Ribeiro e Sine Calmon.



O público irá se embalar com Nayambing Blues (Sine Calmon), Me Namora (Edu Ribeiro), Vamos Fugir (Gilberto Gil), Perdido de Amor (Edson Gomes), Desenho de Deus (Armandinho), Com Certeza (Planta & Raiz) e muitos outros hits.

SERVIÇO:

O quê: Natiruts

Quando: Amanhã, abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h59

Onde: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500)

Quanto: variam de R$ 45,00 (meia) a R$ 150,00 (inteira), de acordo com o setor.

Pista - R$ 80,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada);

No Disk Ingresso

Informações para o público: 41 3315-0808 / 41 3442-6851 / www.maisumadaprime.com.br / www.curacaoguaratuba.com