País Nuvens carregadas do centro-sul de SP ao norte do RS causam chuvas; no restante do país, sol forte e calor sem chuva Lua crescente Estado de SP Frente fria causa aumento de nuvens no leste, onde chove à tarde; Vale do Ribeira tem chuvas desde a manhã Grande SP Dia de sol forte, com pancadas de chuva Mín. 22º C Máx. 29 C