Fernando & Sorocaba em Caiobá

Uma das duplas sertanejas mais prestigiadas da atualidade, Fernando & Sorocaba desembarca no litoral paranaense com sua nova turnê. Com realização da Like Entretenimento, nesta sexta, dia 6 de janeiro, eles fazem única apresentação em Caiobá, no palco do Garden Hall (R: Alvorada, 600), a partir das 23h59. O show, composto por um repertório autoral repleto de hits, aliado a muita tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais, promete deixar o público bem animado.



Juntos na estrada há mais de oito anos, Fernando & Sorocaba fazem parte da nova geração de sertanejos. Fernando, músico multi-instrumentista, é quem cria os arranjos de todas as músicas. Já Sorocaba, além de músico, é responsável pelo processo criativo das composições da dupla.



A turnê, que chega pela primeira vez ao litoral, já percorreu o país todo e também contou com apresentações nos Estados Unidos, Europa e países da América Latina. Todo este sucesso deriva da interatividade da dupla com o público. Os sertanejos fazem do show um misto de emoções que só quem está presente consegue sentir.



O show conta com canções românticas como Casa Branca, atual música de trabalho da dupla, Anjo de Cabelos Longos, Gaveta, Madri, Teus Segredos e as baladíssimas Rolo e Confusão, Deixa Falar, Veneno, Da Cor do Pecado, É Tenso, As Mina Pira, Bobeia Pra Ver, Dia Dez e muito mais.



Ao longo da apresentação também tem painéis de leds que se movimentam formando diferentes cenários a cada música. Destaque para o teletransporte, a bolha e o disco voador que ganharam repercussão nacional. Além da inovação, vista pela primeira vez no Brasil, na qual alguns músicos tocam fora do palco.