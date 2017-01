Cineclube apresenta Jacques Becker

O Cineclube da Cinemateca apresenta neste mês de janeiro filmes do diretor francês Jacques Becker (1906-1960). Até o final do mês serão exibidos quatro filmes do cineasta que fizeram sucesso na primeira metade do século 20. As sessões do Cineclube acontecem aos sábados, às 16h, com entrada gratuita.



Os filmes de Jacques Becker refletem o olhar sobre a França dos anos 40 e 50, abordando diferentes aspectos da sociedade francesa – a vida no campo, a alta costura, a classe média suburbana, a vida intelectual e o mundo dos espetáculos. São esses os temas desta seleção que será apresentada nas sessões do Cineclube.

CONFIRA

7 de janeiro

Antonio e Antonieta

(Antoine et Antoinette, FRA,

1947, 88 min)

Elenco: Roger Pigaut, Claire Maffei, Noël Roquevert, Gaston Modot, Made Siamé)



14 de janeiro

Vivamos Hoje

(Édouard et Caroline, FRA, 1951, 88 min)

Elenco: Daniel Gélin, Anne Vernon, Elina Labourdette, Jacques François



21 de janeiro

Amores de Apache

(Casque d’or, FRA, 1952, 96 min)

Elenco: Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin, Odette Barencey



28 de janeiro

Os Amantes de Montparnasse

(Les Amants de Montparnasse, FRA, 1958, 104 min)

Elenco: Gérard Philipe, Lilli Palmer, Lea Padovani, Gérard Séty, Lino Ventura, Anouk Aimée