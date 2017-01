Férias, calor e crianças: vale até banho de mangueira

Banho de mangueira e espuma: uma “festa” para espantar o calor das crianças (foto: Franklin de Freitas)

Com o calor que tem feito nos últimos dias, quem está se divertindo a valer é garotada que está de férias. Quem tem condições pode aproveitar as atividades recreativas oferecidas pelas colônias e oficinas de férias dos centros comerciais. Ou então, se divertir em casa mesmo. Ontem foi a vez da garotada da Escola Atuação se divertir com um banho de mangueira. “Como nem todos podem viajar, pensamos em atividades combaixo custo e que podem ser reproduzidas em casa facilmente”, conta a diretora da Escola Esther Cristina Pereira.

Esther ressalta que diversão e férias não precisam ser sinônimo de gastos altos. “Basta criatividade e boa vontade para manter a garotada feliz e sem gastar muito”, diz. Ela sugere uma brincadeira simples para cada dia da semana. Na segunda-feira, a sugestão é ensinar os pequenos a fazer barquinhos de papel e navagar em tanques e piscinas infantis.

Na terça-feira, a ideia trazer opções saudáveis para o lanche e brincar de bufê de frutas, Na quinta-feira, os pequenos podem ser entretidos com a produção de geladinho caseiro. A receita é simples: basta fazer suco de fruta e colocar no congelador dentro de saquinhos plásticos. Para fechar a semana, a dica é fazer o dia do cabelo maluco. Vale usar a imaginação e abusar das tranças, purpurinas e gel.



Quem quiser incrementa a semana pode aproveitar a Oficina de Sorvete do Shopping Jardim das Américas. A recreação começa neste sábado, dia 7, e vai até o dia 22 de janeiro, diariamente. Os pequenos poderão colocar a mão na massa e aprender a preparar sorvete, em um cenário especialmente preparado para eles.

A Sorveteria Jardim terá duas turmas por dia. A primeira às 16 horas e a segunda às 18h30, com 30 vagas por horário. Mais uma vez a taxa de participação é a doação de 1 litro de leite de caixinha. A atração será montada na Praça de Eventos (2º Piso). Podem participar crianças de 4 a 10 anos.

Quem tiver um mini chef em casa, e tiver maior disponibilidade de tempo e dinheiro, pode aproveitar as férias e matricular o filho no curso Petit Chef Gourmet – Cozinha Educativa do Centro Europeu. Voltado para crianças de 7 a 10 anos, o curso é dividido em 5 módulos (Explorando a Cozinha, Explorando o Mercado, Fábrica de Massas, Cozinha Natureba e Fábrica de Doces), ministrado durante oito encontros.O curso Petit Chef Gourmet – Cozinha Educativa será realizado entre os dias 30 de janeiro e 9 de fevereiro, com turmas de segunda a quinta, das 14h às 17h30. Mais informações no site www.centroeuropeu.com.br ou pelo telefone (41) 3324-6669.