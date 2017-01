Polícia faz a reconstrução

(foto: Franklin de Freitas)

A equipe de criminalistica da Polícia Científica fez no final desta tarde a reconstituição da morte da copeira Rosária de Miranda da Silva, morta por um disparo feito pela policial civil, Kátia das Graças Belo durante uma festa de confraternização no Bairro São Francisco, em Curitiba. Participam da reconstituição integrantes da Criminalística, Delegacia de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP), os advogado da família de Rosário e da acusada, o delegado Fábio Amaro e um promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado Gaeco. A reconstrução foi realizada no mesmo local da festa de confraternização, na Rua Mateus Leme, 2366.

Um dia depois do crime, a policial civil que deu quatro tiros em direção à festa se apresentou na DHPP como autora dos disparos. Ela teria se irritado com o barulho e alega que atirou contra o chão.

Para garantir que as investigações contra a policial não fossem prejudicadas, O delegado-geral da Polícia Civil, Julio César dos Reis, determinou que ela fosse removida para o grupo de recursos humanos.