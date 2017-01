Volante Gabriel não ficará no Palmeiras em 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (5), o Palmeiras decidiu não continuar negociações com o Monte Azul e o volante Gabriel não ficará no time na próxima temporada. Após bom início de temporada em 2015, o jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficou praticamente todo o restante da temporada em tratamento. Em maio de 2016, quando recuperava sua melhor forma, voltou a se contundir e voltou a jogar apenas no segundo semestre. Com Cuca, teve poucas oportunidades, sendo preterido em relação a Moisés e Tchê Tchê, destaques na campanha do título do Brasileiro, e também em relação a Thiago Santos. As conversas entre a diretoria do clube e o Monte Azul para a renovação do contrato estavam avançadas, mas a partir da exigência do pagamento da multa de 4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) fez com que emperrassem e, por fim, fracassassem. O jogador tinha a preocupação em ter oportunidades em 2017, e o Monte Azul se animou com o interesse de outras equipes -entre elas, o Corinthians. Ao todo, Gabriel fez 61 jogos pelo Palmeiras e anotou três gols.