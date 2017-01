Porto fecha 2016 com crescimento

O Porto de Paranaguá fechou o ano de 2016 com 45,1 milhões de toneladas movimentadas. O resultado é 2% superior ao alcançado em 2015, quando 43,9 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas. Os principais responsáveis pela alta foram os fertilizantes, o açúcar e as cargas gerais.

Ao todo, foram exportadas 27,9 milhões de toneladas por Paranaguá em 2016. O crescimento mais significativo foi no embarque de açúcar, que registrou 19% de aumento em relação ao ano passado. O Porto de Paranaguá também registrou recordes na importação. No total, foram descarregadas 17,2 milhões de toneladas em 2016 — 21% a mais que em 2015.