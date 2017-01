Magazine Luíza abre nesta sexta a partir das 6 horas

Magazine Luiza abre hoje a partir das 6 horas (foto: Franklin de Freitas)

As lojas da rede Magazine Luiza já estão preparadas pela Liquidação Fantástica. Essa é a 24ª edição da promoção e, assim como nos anos anteriores, deve mobilizar milhões de pessoas em busca dos descontos que podem chegar a 70%. A Liquidação Fantástica acontecerá hoje nas 791 lojas da rede distribuídas nos 16 Estados em que atua. As 100 lojas do Estado do Paraná abrirão suas portas mais cedo, às 6 horas O site do Magazine Luiza ficou fora do ar nesta madrugada não estará ativo enquanto houver filas nas lojas. Ele iniciará suas operações com grandes promoções logo após o término das filas.