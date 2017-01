(foto: Franklin de Freitas)

SAIBA MAIS Furtos, roubos e perturbação de sossego caem no Litoral do PR

Quem já está acostumado à vida no meio urbano certamente também já se cansou de ver pelas ruas prédios e muros com pichações. Destemidos, os pichadores parecem não se importar com o fato de estarem transgredindo a lei, de serem multados e ainda ficarem impedidos de fazer concurso público. Prova disso é que Curitiba registra quatro denúncias de pichação por dia. A Guarda Municipal de Curitiba autua, em média dois pichadores a cada três dias nas ruas da cidade.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Defesa Social, entre o começo de 2013 e maio do ano passado a Guarda Municipal, por meio do telefone 153, e a Prefeitura de Curitiba, através do 156, registraram um total de 4.916 denúncias de pichação na cidade.

Neste mesmo período, foram registradas a autuaçãode 848 pessoas em flagrante delito, ou seja, pichando o patrimônio público ou de particulares. A autuação é feita com base no artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais.

Com tantas ocorrências, há até quem tente apelar para o lado sentimental dos pichadores para tentar preservar não só o próprio patrimônio, mas também o dos outros. É o caso de Lúcio Carlos Orowicz. Cristão, ele espalhou pela cidade uma série de mensagens de cunho religioso convidando os pichadores à refletirem sobre suas ações.



Na esquisa da Rua Tomazina com a Rua Vereador Washington Mansur, por exemplo, ele colocou uma placa com os dizeres: “Deus ama o pixador, + não a pixação. Feliz ano novo, sem pixação, + com Jesus no coração (sic)”. A ideia, relata Lúcio, que é sócio-proprietário de uma oficina de máquina de costura, surgiu ao ver o muro limpinho, recém-pintado.

A iniciativa, contudo, não funcionou. Na tarde de ontem duas pichações já manchavam o muro,, que antes de ser pintado estava repleto de rabiscos.

A Prefeitura de Curitiba estima que os crimes de pichação representem um prejuízo anual de mais de R$ 1 milhão para os cofres do município. O prejuízo real, porém, deve ser muito maior, já que a estimativa não leva em conta os danos provocaos à propriedade privada.

Por isso, a Guarda Municipal orienta e estimula a população a fazer a denúncia pelo 153.