Furtos, roubos e perturbação de sossego caem no Litoral do PR

SAIBA MAIS Curitiba registra quatro denúncias de pichação por dia

A temporada no Paraná começou redução nos níveis de criminalidade. Entre os principais resultados está a redução de furtos (-25,6%) e roubos (39,4%), o aumento na apreensão de armas (16,7%) e autuação por Perturbação do Sossego (-40,1%), segundo o balanço dos primeiros 15 dias da Operação Verão, divulgados ontem pela Polícia Militar do Paraná durante uma reunião com todas as secretarias do Estado.

Além dos dados, a Operação ressaltou ao aumento dos serviços prestados aos veranistas, como a divulgação semanal de boletins de balneabilidade, a disponibilidade de Wi-Fi gratuito em tempo integral e cadeiras anfíbias para portadores de necessidades especiais. Foram investidos cerca de 27,5 milhões para esta temporada e são quase 3 mil profissionais em atuação no Verão Paraná.

“Os resultados são uma somatória do esforço de todos os segmentos de governo, de todas as secretarias e estamos seguindo efetivamente aquilo que o governador Beto Richa tem nos pedido para que dê uma atenção toda especial ao litoral e às demais regiões que são atendidas pelo Verão Paraná”, avalia o Coordenador Estadual do Verão Paraná 2016/2017 e Secretário Chefe da Casa Militar, coronel Adilson Castilho Casitas. as duchas ecológicas e as cadeiras anfíbi