Greca “bem disposto e alegre”

Internado desde segunda-feira no hospital Marcelino Champagnat, com um diagnóstico de tromboembolia pulmonar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), segue com um quadro de saúde estável e “evolução bastante satisfatória”, segundo novo boletim médico divulgado no final da tarde de ontem.

De acordo com o informe, Greca fez exercícios aeróbicos leves, “mantendo a capacidade respiratória em nível bastante bom”, e segue “bem disposto e alegre”. Ainda não há previsão de alta. O próximo boletim será divulgado hoje às 11 horas.

Pela manhã, Greca divulgou nova gravação feita do hospital onde disse estar !quase bom”, “louco de vontade de trabalhar” e com o pulmão já renovado”. Greca foi internado um dia após a posse, depois de sentir-se mal no início da tarde de segunda-feira. Na véspera da posse, no sábado, ele já havia sido internado após sentir falta de ar quando verificava os preparativos para a cerimônia, no Memorial de Curitiba, mas acabou sendo liberado no domingo para assumir o cargo. Os médicos negaram relação entre os dois episódios.