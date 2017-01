Petrobras reajusta diesel e preço deve ficar R$ 0,12 maior nas bombas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou na noite desta quinta (5) um aumento de 6,1% no preço do diesel vendido nas refinarias. Nos postos de gasolina, segundo estimativa feita pela empresa, o combustível pode ficar 3,8% mais caro (ou R$ 0,12). A gasolina não sofreu reajuste. A Petrobras justificou que aumentará o preço do diesel devido à elevação do combustível no mercado externo, em razão do aumento da demanda por combustível durante o inverno no Hemisfério Norte. Em sua nova política de preços, a estatal tem buscado vender o combustível no mercado interno a preços próximos das cotações no exterior. A revisão é feita a cada 30 dias. Em dezembro, a Petrobras reajustou o diesel em 9,5% e a gasolina, em 8,1% O aumento começa a vigorar no dia 6 de janeiro.