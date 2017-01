Doria pede que pichadores virem artistas e anuncia 'grafitódromo'

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria (PSDB) voltou a fazer de uma aparição pública um ato de ataque aos pichadores nesta quinta-feira (5) e anunciou que deve criar no bairro da Mooca (zona leste de São Paulo) uma espécie de "grafitódromo". O tucano fez a promessa durante inauguração da nova iluminação da ponte Octavio Frias de Oliveira (ponte Estaiada), sobre o rio Pinheiros, que estava apagada. As pichações no alto do ponte também estão sendo retiradas por alpinistas, a pedido de Doria, como parte do programa de zeladoria Cidade Linda. A ponte terá câmeras 24 horas e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) para impedir a ação dos pichadores novamente. "Sempre me incomodou muito uma cidade pichada, mal tratada, agredida pelas pichações. Aproveito aqui para fazer um pedido aos pichadores, que mudem de profissão, se tornem artistas", disse. Doria disse que pichadores que virarem grafiteiros terão o apoio da prefeitura. "Vamos ter como tem em Miami uma área da cidade chamada Wynwood, vamos ter essa área aqui provavelmente no bairro da Mooca para que essas pessoas possam expressar a sua arte de uma forma livre, expressiva, com uma área a ser determinada". Acompanhado de secretários, Doria acendeu a nova iluminação da ponte Estaiada, que foi doada pela Philips. Segundo a empresa, são 114 refletores de LED que, somados, gastam menos energia do que um chuveiro. As lâmpadas também possibilitam mudança de cor em ocasiões especiais. O tucano se recusou a responder perguntas sobre assuntos não relacionados à ponte, como a decisão do Tribunal de Justiça que afastou o prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak. Ele é condenado em segunda instância por improbidade administrativa.