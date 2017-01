Atlético empata e vê líder abrir vantagem no grupo 15 da Copinha

O Atlético não passou de um empate sem gols contra o União Rondonópolis-MT, nesta quinta-feira (5), pela segunda rodada do grupo 15 da Copa São Paulo de Juniores. A partida foi no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP).

Com o resultado, o Atlético aparece em 2º no grupo, com 4 pontos, e viu o Primavera-SP se distanciar. Mais cedo, o time paulista derrotou o CRB-AL e foi a 6 pontos. O União tem 1 ponto e o CRB, nenhum.

Na última rodada, o Atlético enfrenta o Primavera, às 16 horas de sábado (7). O time paranaense precisa de um empate para garantir vaga na próxima fase. Mas pode entrar em campo já classificado, se no outro jogo do grupo – que começa às 14 horas – o União não derrotar o CRB. Pelo regulamento, os dois primeiros de cada grupo se classificam no torneio.