Paraná vence e se classifica no grupo 6 da Copinha

O Paraná Clube venceu o Volta Redonda por 3 a 0 nesta quinta-feira (5), pela segunda rodada do grupo 6 da Copa São Paulo de Juniores. A partida foi disputada no estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP). Com o resultado, o time paranaense está classificado para a segunda fase da competição.

Os gols do jogo foram marcados por Rafael Furtado (aos 42 minutos do 1º tempo), Allexson (aos 4 do 2º tempo) e Jhony (aos 11). Os já chegaram a ser titulares do time profissional em pelo menos uma partida.

Com o resultado, o Paraná foi a 6 pontos. A Penapolense tem 4, enquanto o Volta Redonda tem 1 e o Paysandu, nenhum. Pelo regulamento, os dois primeiros de cada grupo se classificam no torneio.

Na última rodada, o Paraná duela com a Penapolense, às 20 horas de sábado (7). Para o time paranaense, o jogo vale apenas a primeira colocação no grupo. A equipe paulista ainda corre risco de ser eliminada, em caso de derrota e de uma goleada do Volta Redonda sobre o Paysandu, no outro jogo do grupo.