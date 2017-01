Medo do terrorismo faz Louvre perder mais de um milhão de visitantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu do Louvre, em Paris, instituição do tipo mais visitada do mundo, teve em 2016 menos 1,3 milhão de visitantes do que no ano anterior -uma queda de 15% atribuída pela administração do local ao medo do terrorismo que os turistas passaram e ter. No total, o museu teve 7,3 milhões de visitantes em 2016, contra 8,6 milhões em 2015. Cerca de 70% das pessoas que vão ao Louvre são de fora da França, em especial turistas vindo dos Estados Unidos, China, Reino Unido, Espanha e Itália. Jean-Luc Martinez, diretor do museu, disse em entrevista a uma rádio francesa que o número de americanos caiu 18%; o de chineses, 31%; e o de japoneses, 61%. O número de franceses continuou estável entre 2015 e 2016, contudo, e ficou em torno de dois milhões. Isso mesmo havendo a diminuição das visitas escolares, por conta do endurecimento das medidas contra o terrorismo (em 2016, foram 365 mil estudantes ao museu, contra 510 mil em 2015). Com números assim, o museu francês vê sua liderança ameaçada por instituições como o Museu Nacional da China, que teve precisamente 7,3 milhões de visitantes em 2015.