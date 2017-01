Timemania acumula e deve pagar R$ 12 milhões no próximo concurso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4277 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (5) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 17, 36, 57, 66 e 71. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.901.173,84 Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 9.831,16 Terno - 3 números acertados - 5.215 apostas ganhadoras, R$ 136,07 Duque - 2 números acertados - 143.253 apostas ganhadoras, R$ 2,72

TIMEMANIA

A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo nesta quinta (5). Os números sorteados no concurso 977 foram: 05, 52, 57, 59, 65, 71, 75. O time do coração foi o River (PI). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 12 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 5.901,45 5 números acertados - 384 apostas ganhadoras, R$ 790,37 4 números acertados - 7.573 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 68.063 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA

Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1591 também acumularam. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 08, 26, 27, 36, 49, 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras, R$ 3.426,27 Quadra - 4 números acertados - 1.057 apostas ganhadoras, R$ 74,09 Terno - 3 números acertados - 18.365 apostas ganhadoras, R$ 2,13 2º sorteio - 02, 25, 28, 34, 40, 43 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 4.744,07 Quadra - 4 números acertados - 915 apostas ganhadoras, R$ 85,58 Terno - 3 números acertados - 17.297 apostas ganhadoras, R$ 2,26