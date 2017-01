Bar de Curitiba reabre e cria polêmica com nome

O bar Aos Democratas, de Curitiba, reabriu as portas nesta semana e criou uma polêmica. A placa indica uma mudança de nome para “Aos Democratas da República de Curityba”. Frequentadores petistas do boteco não gostaram do novo nome e reclamaram nas redes sociais. “Bem infeliz esse 'da República de Curityba' como se todos se sentissem bem com essa m* de expressão”, escreveu um internauta. “Esse novo nome associando o samba de raiz que vem dos morros ao elitismo curitibano me fez nem querer ir agora que reinaugurou”, postou outro. Já uma pessoa que gostou do novo nome provocou: “Se o dono do bar quisesse atender petista, montava um delivery com entrega na polícia Federal e na cadeia de Piraquara”.

Pela primeira vez, Big Brother Brasil estreia numa segunda-feira

A 17ª edição do "Big Brother Brasil" vai ao ar no dia 23 de janeiro, agora sob o comando de Tiago Leifert. Pela primeira vez em 17 anos, o programa da TV Globo estreia numa segunda-feira. A emissora não informou, porém, o motivo da mudança no dia de estreia - apenas disse que "é uma surpresa, uma das novidades desta edição". Os participantes já foram escolhidos, e a produção do programa passou por onze capitais brasileiras para as primeiras etapas. Pela primeira vez, Manaus (AM) e Maceió (AL) participaram das seletivas. Os candidatos que não puderam comparecer aos locais da seleção foram entrevistados por meio da internet. Os participantes serão divulgados, como sempre, uma semana antes da estreia do reality show.

Sabrina Parlatore relembra luta contra o câncer de mama

A apresentadora Sabrina Parlatore publicou em seu Instagram uma imagem comparando sua atual aparência com a que tinha um ano atrás, quando ainda lutava contra um câncer de mama. "A foto da esquerda foi feita no Réveillon do ano passado. Estava completamente esgotada física e emocionalmente. A outra foto tirei hoje, quando respiro aliviada com minha energia recuperada e me sentindo forte, pronta para os desafios que a vida nos impõe", explicou. Ela aproveitou a postagem para falar sobre o drama de ter passado por 16 sessões de quimioterapia e 33 sessões de radioterapia, além de agradecer a familiares, amigos, médicos e enfermeiros e incentivar outras pessoas que lutam contra a doença a não desistirem.

Justin Bieber abandona cãozinho doente

Justin Bieber demonstrou toda a sua falta sensibilidade e criou mais uma nova polêmica. Segundo o site TMZ, o cantor já “se cansou” de um chow-chow que comprou há 6 meses. O cão, que foi adotado por um dos dançarinos de Bibier chamado C.J. Salvador. O cão que se chama Todd tem sete meses e uma doença rara que pode impedir que ele ande a partir de um ano. Bieber supostamente não podia cuidar do animal por conta de sua agenda cheia.

Alto volume de currículos recebidos faz canal erótico encerrar busca por atores

O Sexy Hot iniciou nesta quarta-feira, 4, um processo seletivo para buscar homens e mulheres que queiram trabalhar como atores em filmes eróticos, mas precisou encerrar a campanha em menos de 24 horas. O motivo? O alto volume de currículos recebidos durante o período. O canal não soube informar a quantidade de pessoas interessadas nas vagas, mas considera ter em mãos uma quantidade mais que suficiente para dar continuidade às demais etapas do processo. Maior canal erótico nacional, o Sexy Hot pretende dedicar sua programação de 2017 a produções próprias. Para isso, abriu vagas para homens e mulheres que quisessem integrar seu casting.

Níver do dia

Cássia Kis Magro

Atriz brasileira

59 anos