Atlético-MG vence mais uma e já está classificado à segunda fase da Copinha

Após vencer na estreia uma partida em que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e teve um jogador expulso, o Atlético-MG teve uma noite muito mais tranquila nesta quinta-feira (5), estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, e venceu o São Raimundo-RR, por 4 a 0, com gols de Índio, Gustavo, contra, e Marquinhos duas vezes. Com o resultado, o time mineiro chegou aos seis pontos e já garantiu uma das vagas do grupo 4 na próxima fase do torneio. O primeiro gol atleticano foi marcado somente aos 41 minutos da etapa inicial. Índio aproveitou bobeira da defesa após um cruzamento e empurrou a bola para o gol. No início do segundo tempo, o São Raimundo até ensaiou uma pressão, mas o Atlético marcou logo aos 16 minutos, confirmando o resultado e a classificação. O gol foi contra, de Gustavo, que desviou um chute do volante Renan. Marquinhos ainda marcou mais dois gols, chegando a quatro na edição 2017 da Copinha. O meia marcou aos 39 e aos 43 minutos, sendo esse último em cobrança de pênalti. Como boa parte da equipe sub-20 segue neste final de semana para os Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup, o Atlético está disputando a Copinha com um time formado por jogadores sub-17. O time é comandado por Ricardo Resende, já confirmado também como o novo treinador sub-20 do Atlético, já que Diogo Giacomini foi promovido a auxiliar do técnico Roger Machado na equipe principal. Neste sábado, o Atlético volta a campo pela Copinha, para enfrentar o Novorizontino, a equipe da casa, que também soma seis pontos. Ambos venceram o Novoperário e o São Raimundo-RR. No entanto, a equipe paulista leva vantagem por causa do saldo de gols. São sete gols de saldo para o Novorizontino contra cinco do Atlético. Sendo assim, a equipe local joga por um empate para avançar na primeira colocação do grupo 4. A partida está marcada para o estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, neste sábado, às 11h. Os vencedores do grupo 4 enfrentam os ganhadores do grupo 3, que ainda não tem situação definida. Botafogo-RJ, Rio Preto-SP, Sergipe-SE e Alecrim-RN disputam ainda as duas vagas do grupo.