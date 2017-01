Palmeiras se classifica na Copinha em jogo com três gols em três minutos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras conseguiu mais uma vitória apertada na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando contra o Villa Nova-MG, nesta quinta-feira (5), a equipe alviverde venceu por 3 a 2 e conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase do torneio. O destaque da vitória palmeirense foi o atacante Gabriel Barbosa, responsável por dois gols da equipe paulista. O primeiro saiu aos 12 minutos da etapa inicial, quando Juninho cruzou, Léo fez o corta-luz e Barbosa mandou para as redes. Onze minutos mais tarde, Alan cobrou falta na cabeça de Gabriel, que testou para ampliar o marcador. Depois dos tentos de Gabriel veio a maluca sequência de gols da partida: três em três minutos. O primeiro foi marcado aos 30, para o Villa Nova-MG, com Gabriel Cunha. Na saída de bola, Léo Passos fez o terceiro para o Palmeiras. Nem bem o time alviverde terminou de comemorar e João Lucas fez bela jogada para marcar o segundo do time mineiro, aos 32 minutos da primeira etapa. O triunfo palmeirense foi acompanhado de perto por Eduardo Baptista. Apresentado nesta quinta-feira como novo treinador da equipe principal do Palmeiras, o técnico acompanhou o duelo na arquibancada da Arena Fonte Luminosa. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos seis pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, justamente o Villa Nova-MG, que tem um ponto. Dessa maneira, a equipe alviverde já está classificada para a próxima fase. Na última rodada do Grupo 7, o Palmeiras enfrenta a anfitriã Ferroviária, segunda colocada na chave, para consolidar a liderança, no sábado (7). No mesmo dia, o Villa Nova-MG enfrenta o eliminado Paranoá-DF, precisando de uma combinação de resultados para avançar.