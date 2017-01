Chuva forte rompe açude e alaga casas e ruas em Rolante

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rompimento de um açude arrastou carros, deixou casas, ruas e a zona rural embaixo d' água e isolou a cidade de Rolante (RS), no Vale do Paranhana, na noite desta quinta-feira (5). Não há informações sobre feridos ou desaparecidos. O coordenador municipal da Defesa Civil e comandante dos Bombeiros Voluntários, Leandro Gottschalk, disse que uma chuva forte no distrito Rincão dos Kroeff, na cidade vide São Francisco de Paula, provocou o rompimento de um açude e a água desceu rapidamente em direção a Rolante. O grande volume de água causou o transbordamentos dos rios Rolante e Areia, que cortam a cidade. As regiões mais afetadas pelo alagamento foram o centro e os bairros Mascarada, Grassmann, Alto Rolante e Contestado. A força da água arrastou carros, danificou uma rodovia, alagou ruas, destruiu plantações e matou o gado. Por segurança, a cidade ficou cerca de três horas sem energia. "O rio levantou rápido, com uma força estrondosa e levou o que estava pela frente", falou Gottschalk. As famílias da comunidade de Mascarada, na zona rural, ficaram ilhadas e tiveram que aguardar o resgate dos bombeiros sobre os telhados das casas. A região está sem energia elétrica, pois a rede de transmissão foi levada pela água. Segundo Gottschalk, a rodovia RS- 239 ficou interditada por cerca de quatro horas, entre os municípios de Rolante e Riozinho. O bairro de Alto Rolante, onde se concentra parte das empresas de beneficiamento de madeira, também foi afetado pela enchente. Muitas empresas tiveram o seu material danificado, de acordo com o comandante dos bombeiros voluntários. Equipes dos bombeiros de Rolante, Taquara, Igrejinha e Três Coroas trabalharam durante toda a madrugada desta sexta (6) no resgate às pessoas afetadas pela enchente. As equipes só conseguiam chegar aos locais afetados de barco e com muita dificuldade de acesso. O número de desalojados e desabrigados ainda não tinha sido contabilizado pela Defesa Civil. O número de desalojados e desabrigados ainda não foi contabilizado pela Defesa Civil.