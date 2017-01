Rota de Doria, viaduto da 9 de Julho é liberado para carros compartilhados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão João Doria liberou a partir desta sexta-feira (6) a circulação de carros compartilhados no viaduto Plínio de Queiroz, sobre a avenida Nove de Julho, na região central de São Paulo. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), apenas carros com duas pessoas ou mais poderão trafegar no local entre as 5h e as 21h nos dias de semana e das 5h às 15h nos sábados, para "incentivar o uso de veículos por mais de uma pessoa". Nos demais horários e nos domingos e feriados, o acesso será liberado para todos os veículos, independentemente do número de ocupantes. O viaduto fica no caminho de cerca de 6 km entre a casa do prefeito João Doria, no Jardim Europa, na zona oeste, e a sede da prefeitura, no centro da cidade. Segundo a prefeitura, essa mudança viária foi uma iniciativa do secretário Sérgio Avelleda (Transportes), ratificada pelo prefeito, com base em critérios técnicos, que apontariam a subutilização da via pelos ônibus. O secretário municipal dos Transportes diz que esse é o início de um projeto piloto de compartilhamento de carros. "Não vamos implantar sem uma avaliação. O viaduto apresenta exclusividade para ônibus, mas há um espaço ocioso", afirma Avelleda. Desde novembro de 2015, só o tráfego de ônibus era permitido no viaduto. A gestão Haddad (PT) justificou, à época, que a medida beneficiava cerca de 325 mil passageiros de ônibus, que utilizam as 28 linhas que passavam pelo local. A CET diz que haverá sinalização por toda a avenida informando das novas regras para circulação de veículos, com faixas e painéis eletrônicos, além de agentes de trânsito para orientar os motoristas. A abertura da via para carros foi uma das promessas feitas por Doria durante o período de transição.